5 kişinin elektrikli bisiklette akıl almaz yolculuğu

ISPARTA'da seyir halindeki elektrikli bisiklette 3'ü çocuk 5 kişinin hayatlarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk, görenleri şaşırttı. O anlar ise otomobille seyreden kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Isparta Şehit Fethi Bey Caddesi'nde elektrikli bisiklette yolculuk eden 5 kişi hayatlarını hiçe saydı. 3'ü çocuk 5 kişinin tehlikeli yolculuğu arkalarından gelen otomobildeki bir kişinin cep telefonu kameralarına yansıdı.Bisikletin arkasında oturan kadının, bisikletin arka tekerinin yanlarında bulunan basamaklara basarak ayakta duran iki çocuğu sağ ve sol koluyla tuttuğu görüntülere yansıdı. Görüntülerde, sürücüyle birlikte önünde oturan bir çocuğun daha yer aldığı görüldü. Akıl almaz yolculuğu yapanların hiçbirinde kask bulunmaması da dikkati çekti.