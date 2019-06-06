5 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır sürücüsü tutuklandı
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5 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır sürücüsü tutuklandı TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen ve 4'ü üniversite öğrencisi 5 kişinin feci şekilde yanarak can verdiği kazaya karışan tır sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:38 Kaynak: İHA
5 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır sürücüsü tutuklandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu
'da meydana gelen ve 4'ü üniversite öğrencisi 5 kişinin feci şekilde yanarak can verdiği kazaya karışan tır sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İbiş idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobile aynı istikamete seyreden Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 çekici 34 EB 4058 dorse plakalı tır çarpmış, kazanın ardından alev alan tek kapılı otomobildeki 5 kişi feci şekilde yanarak can vermişti.
Kazanın ardından olayı anlatan ve otomobil sürücüsünün önünden aniden durması ile kazanın meydana geldiğini öne süren tır sürücüsü Mehmet V. önce jandarma tarafından gözaltına alındı ardından da sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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