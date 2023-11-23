5 kişinin hayatını kaybettiği komşu katliamında ailenin tek kurtulan üyesi 3 yaşındaki otizmli bir çocuk oldu

Ankara'da altlı üstlü oturan komşular arasında kavga çıktı. Gürültü nedeniyle uzun zamandır aralarında husumet olduğu öğrenilen ve yine gürültü yüzünden çıktığı tahmin edilen kavgada 72 yaşındaki kişi, aynı aileden ikisi çocuk 5 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Saldırıya uğrayan ailenin tek hayatta kalan üyesinin 3 yaşındaki otizmli bir çocuk olduğu ifade ediliyor.

POMPALI TÜFEKLE KOMŞUSUNUN EVİNİ BASTI

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta, aynı binada altlı üstlü oturan komşular arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında 72 yaşındaki T.Ü, aynı aileden B.T. (71), H.T. (41), S.T. (40), M.T. (13) ve C.T'yi (11) tüfekle vurdu.

3 YAŞINDAKİ OTİZMLİ ÇOCUK OLAYDAN SAĞ OLARAK KURTULDU

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.T, H.T, M.T. ve C.T. olay yerinde, S.T. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı sırasında ailenin hayatta kalan tek üyesinin 3 yaşındaki otizmli bir çocuk olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN POLİSLER TARAFINDAN YAKALANDI

Şüpheli T.Ü, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Taraflar arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.