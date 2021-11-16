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5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş - Son Dakika

5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş

16.11.2021 23:13

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği 17 kişinin yaralandığı servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öğrenci servisinin süratli bir şekilde gittiği ve yoldan geçen kadına çarptığı görülüyor.

9 Kasım tarihinde Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu.

SIKIŞAN KAZAZEDELER 3 SAATTE ÇIKARILABİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Servis şoförü 5 kişiyi ölüme böyle götürdü

KAZADA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14) ve Esma Nur Avcı (13) ve Ege Yılmaz (15) hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan feci kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, öğrenci servisinin çok süratli bir şekilde seyrettiği görülüyor. Ardından servis, yolun karşısına geçen Birsen Giriş'e çarpıyor. Servisin çarptığı kadın, kazanın şiddetiyle metrelerce sürükleniyor. Servis midibüsü ile dere yatağına uçuyor.

5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş
5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş
5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş
5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş

İtfaiye, Ankara, Kasım, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş - Son Dakika
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