5 Kişinin Öldüğü Firmada Yangın Çıkışının Olmadığı Tespit Edildi

5 kişinin öldüğü firmada yangın çıkışının olmadığı tespit edildiANKARA - Ankara Sitelerde Şenkal sokakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği 4 katlı mobilya firmasında yangın merdivenin ve yangın çıkışının olamadığı, iş güvenlik prosedürlerine uyulmadığı öğrenildi.

5 kişinin öldüğü firmada yangın çıkışının olmadığı tespit edildi



ANKARA - Ankara Sitelerde Şenkal sokakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği 4 katlı mobilya firmasında yangın merdivenin ve yangın çıkışının olamadığı, iş güvenlik prosedürlerine uyulmadığı öğrenildi.

Başkentte dün akşam saatlerinde, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Şenkal sokakta 4 katlı bir mobilya firmasının 2. katında yangın çıkmıştı. Alevleri söndürmeye gelen itfaiye ekipleri ilk başta 8 kişiyi kurtarsa da, içeride üst katlarda bulunan çalışanlar, dumanların da yükselmesi ile mahsur kaldı. Kurtulamayan 5 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrasında firmada yangın merdiveni olmadığı ya da yangın çıkışı olmadığı öğrenildi. Siteler olarak bilinen mobilyacılar bölgesinde hemen hemen çoğu firmada bu şekilde yangın merdiveni veya çıkışının olmadığı bilgisine de ulaşıldı. Öte yandan iş güvenliği kuralları dışında çalışıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Şenkal Sokakta mobilya atölyesi bulunan ve 19 yıldır Siteler esnafı olan Merva Yılmaz" Allah rahmet eylesin geçmiş olsun. Böyle olmasını istemezdik. Yaptığımız işte petrol ürünleri var. Kavuccuk olsun, sünger olsun tutuştuğu anda sönmez"dedi.

Site esnaflarından Ali Gökhan ise, "Geçmiş olsun ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. ya içilen bir sigara ya da elektirik kontağından yangın çıkmış olabilir"diye konuştu.

40 yıldır esnaflık yapan bir diğer esnaf Mehmet Ersoy da, "Yanıcı madde oldukça fazla olduğundan tutuşmuş. Yangın merdiveni yok. Tek bir giriş var arkadan çıkma durumu yok"sözlerini kullandı.

Ölen 5 kişiden 3 kişi Suriye'ye, diğer ikisinin ise Ankara'da defnedileceği öğrenilirken ölenlerden Suriye'ye götürülecekler arasında 2 kardeş ve 1 amcaoğlu bulunuyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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