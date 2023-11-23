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5 kişinin öldüğü gürültü kavgasından yeni detaylar: Yetişin, babamı ve abimi öldürdü, sıra bizde - Son Dakika

5 kişinin öldüğü gürültü kavgasından yeni detaylar: Yetişin, babamı ve abimi öldürdü, sıra bizde

Ankara'nın Sincan İlçesi'nde 72 yaşındaki Tahsin Ü., sürekli gürültü çıkardığını ileri sürdüğü üst kat komşularının evini tüfekle basarak Behiye Turgut, oğlu Hamdi Turgut ile gelini Sunay Turgut ve çiftin çocukları Mustafa Turgut ile Ceyda Turgut'u öldürdü. 11 Yaşındaki Ceyda'nın balkondan son çığlığı "Bizi kurtarın! Ağabeyimle babamı öldürdü. Sıra bize geliyor" olmuş.

5 kişinin öldüğü gürültü kavgasından yeni detaylar: Yetişin, babamı ve abimi öldürdü, sıra bizde
23.11.2023 - 14:08,  Güncelleme: 16:55
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Ankara'da gürültü yaptığı gerekçesiyle komşularının evini tüfekle basarak 5 kişiyi öldüren cani komşudan kaçmaya çalışan 11 yaşındaki kız çocuğunun komşularından yardım isteyerek, "Bizi kurtarın! Ağabeyimle babamı öldürdü. Sıra bize geliyor" dediği öğrenildi.

EVİ BASIP KATLİAM YAPTI

Sincan'da meydana gelen olayda Tahsin Ü. (72), sürekli gürültü çıkardığını ileri sürdüğü komşularının evini tüfekle basarak, Behiye Turgut (69), oğlu Hamdi Turgut (41) ile gelini Sunay Turgut (40) ve çiftin çocukları Mustafa Turgut (13) ile Ceyda Turgut'u (11) öldürmüştü. Olay yerinde yakalanan katil zanlısı polis ekiplerince gözaltına alınırken, olaydan sağ kurtulan Turgut çiftinin en küçük çocukları H.E.T. (4) ise akrabalarına teslim edildi.

5 kişinin öldüğü gürültü kavgasından yeni detaylar: Yetişin, babamı ve abimi öldürdü, sıra bizde

"AĞABEYİMLE BABAMI ÖLDÜRDÜ, SIRA BİZE GELİYOR"

Olayın tanıklarından Dudu Bal, saldırgandan kaçmaya çalışan Ceyda Turgut'un yardım çığlıkları attığını anlatarak, "Camlarımıza saçmalar isabet etti. Ses geldiğini duyduk, dışarıya çıktık. Balkonda anne ile kızını gördük. 'Bizi kurtarın! Ağabeyimle babamı öldürdü. Sıra bize geliyor' dedi. Kızım telefonla polise ihbar etmeye gittiği anda balkonda onları da vurup katletti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 kişinin öldüğü gürültü kavgasından yeni detaylar: Yetişin, babamı ve abimi öldürdü, sıra bizde - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 kişinin öldüğü gürültü kavgasından yeni detaylar: Yetişin, babamı ve abimi öldürdü, sıra bizde - Son Dakika
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