5 Kişinin Öldüğü Havuz Faciası Davasına Devam Edildi
46 dakika önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 5 kişinin havuzda elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davaya devam edildi.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde 5 kişinin havuzda elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davaya devam edildi.
Akyazı ilçesinde geçen yıl 5 kişinin eğlence havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılanmasına devam edildi. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanık K.D. katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Müşteki avukatları olay yerinde tekrardan keşif yapılmasını ve sanığın duruşmalarda hazır bulunmasını talep etti. Müşteki ve sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılması kararını vererek davayı ileriki bir tarihe erteledi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:07 Kaynak: İHA
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