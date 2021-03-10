ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi - Son Dakika

ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi

10.03.2021 12:32

5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildiMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde TIR'la otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 5 kişiden Savaş Alaca (35), eşi Ümmühan Alaca (29) ve oğlu Emir Alaca (10) Antalya'nın Kaş ilçesinde yan yana toprağa verildi.

5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde TIR'la otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 5 kişiden Savaş Alaca (35), eşi Ümmühan Alaca (29) ve oğlu Emir Alaca (10) Antalya'nın Kaş ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Fethiye- Antalya karayolu Yakabağ mevkisinde meydana geldi. Makedonya'dan domates almak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenilen Makedonya uyruklu Zare Mladenovski yönetimindeki GE 1827 AC plakalı TIR, Antalya'dan Fethiye yönüne giderken karşı yönden gelen Mehmet Serter (55) yönetimindeki 07 LH 035 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazda TIR'ın altında metrelerce sürüklenen otomobil demir yığınına döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Ayşe İkiz (59) ile damadı Savaş Alaca, kızı Ümmühan Alaca, torunu Emir Alaca ile ağabeyi sürücü Mehmet Serter'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından TIR şoförü Mladenovski, gözaltına alındı.

Ayşe İkiz'in diğer çocuğundan olan torununun Fethiye'de bir hastanede ameliyat geçirdiği ve ailenin hasta ziyaretinden dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada ölen Savaş Alaca, eşi Ümmühan Alaca ve oğulları Emir Alaca'nın cenazeleri bugün Kaş'a bağlı Üzümlü Mahallesi'ne getirildi. Ailenin yakınları ve komşularıyla eski Kalkan Belediye Başkanı Ömer Saim Karakurt, Mahalle Muhtarı Osman Erer'in katıldığı cenazenin ardından Alaca çiftiyle oğulları, yan yana toprağa verildi.

Aynı kazada ölen Ayşe İkiz'in cenazesi Kalkan Mahallesi mezarlığında, kardeşi Mehmet Serter'in cenazesi ise Bezirgan Mahallesi mezarlığında bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi
ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi
ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi
ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi
ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi
ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi
ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi
ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi
ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi
ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi
ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi
ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi
ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi
ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi
ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi

Otomobil, Antalya, Fethiye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA 5 kişinin öldüğü kazada baba, anne ve oğul yan yana toprağa verildi - Son Dakika


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