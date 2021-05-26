TOKAT'TA, KAZADA ÖLEN 5 KİŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI - Son Dakika

TOKAT'ta, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün 15.30 sıralarında, Tokat- Çorum yolunun eski Dağiçi köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum Alaca'dan Tokat yönüne giden Birol Bayır (42) yönetimindeki 34 VJL 82 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bekir Türker'in (57) kullandığı 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan İsmail Yılmaz (62) ve Hikmet Tok (75) ile otomobildeki Esma Bayır (16) ve Abdulkerim Bayır (13) olay yerinde, Emine Bayır (74) ise yaralı olarak kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İstanbul'dan akrabalarının yanına tatil için geldikleri öğrenilen ve kazada yaşamını yitiren Esma Bayır, Abdulkerim Bayır ve babaanneleri Emine Bayır'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlara teslim edildi. Zile Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile 3 kişinin cenazesi Ağbaba Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Esma, Abdulkerim ve Emine Bayır yan yana defin edildi. Yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Hayatını kaybedenlerden İsmail Yılmaz sabah saatlerinde Zile'de, Hikmet Tok ise ilçeye bağlı Çiftlik köyünde toprağa verildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Birol Bayır, aynı araçtaki Nisanur Bayır (7), Şükriye Bayır (41) ve hafif ticari araç sürücü Bekir Türker ile yanındaki Şerife Yılmaz (61) ve Rabia Türker'in (22) hastanedeki tedavileri devam ediyor.

KALP KRİZİ İHTİMALİ

Kaza sırasında Bekir Türker'in kullandığı hafif ticari aracın otomobilin şeridine girdiği tespit edildi. Polis, araç sürücüsünün kalp krizi sonucu kontrolü kaybederek şerit değiştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.