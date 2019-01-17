Son Dakika Haberleri: 5 kişinin öldüğü yangının ardından müfettiş görevlendirildi

5 kişinin öldüğü yangının ardından müfettiş görevlendirildi

30 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'da 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği olayı soruşturmak üzere müfettiş görevlendirdi.

5 kişinin öldüğü yangının ardından müfettiş görevlendirildi, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'da 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği olayı soruşturmak üzere müfettiş görevlendirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:35 

İşçi, Ankara, Ekonomi
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