5 kişinin öldüğü yangının ardından müfettiş görevlendirildi
30 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'da 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği olayı soruşturmak üzere müfettiş görevlendirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara
'da 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği olayı soruşturmak üzere müfettiş görevlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:35
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