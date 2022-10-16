5 kişinin sopalarla darbettiği Mehmet, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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5 kişinin sopalarla darbettiği Mehmet, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

16.10.2022 12:56
5 kişinin sopalarla darbettiği Mehmet, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP'te, husumetlileri tarafından sopalarla darbedilen ve 11 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mehmet Köçer (23), bu sabah hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, husumetlileri tarafından sopalarla darbedilen ve 11 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mehmet Köçer (23), bu sabah hayatını kaybetti.

Olay, 5 Ekim'de İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yapan Mehmet Köçer, husumetlisi olduğu 5 kişi tarafından sopalarla darbedildi. Kavgayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından iç kanama geçiren Mehmet Köçer'i, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Köçer, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 2 ay önce evlendiği öğrenilen Mehmet Köçer'in cenazesi, adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polisin, kavganın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 şüphelinin yeniden yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

- Gaziantep
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Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 kişinin sopalarla darbettiği Mehmet, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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