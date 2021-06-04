5 kişinin testinin pozitif çıktığı köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 5 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı köy, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Piri Köyü Pür Mahallesi'nde yapılan korona virüs testinde 5 kişinin testi pozitif çıktı. 26 hanesi bulunan Pür Mahallesi, Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği artan korona virüs vakaları nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kararının ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı köyde, giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. - KASTAMONU