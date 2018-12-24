5 Kişinin Yaralandığı Feci Kaza Kamerada

5 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada Yola savrulan yaralı patpat sürücüsü, ezilmemek için sürünerek kaçtıSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

5 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Yola savrulan yaralı patpat sürücüsü, ezilmemek için sürünerek kaçtı



SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

D-140 Karayolu Akyazı ilçesi Batakköy kavşağında dün meydana gelen kazada, Kuzuluk'tan Adapazarı istikametine gitmekte olan 54 ABC 890 plakalı otomobil ile M.G. idaresindeki patpat çarpışmıştı. Kazada patpat sürücüsü M.G. ile otomobilde bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen Şevval İ., Şeymanur İ., Şeydanur İ., Hamide İ. olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. Kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada, otomobilin patpata çarpması, çarpışmanın etkisiyle patpat sürücüsünün yola savrulması ve otomobilin yoldan çıkması yer alıyor. Kazada yolun ortasına savrulan patpat sürücüsü M.G.'nin yaralı halde sürünerek kendisini yol kenarına atması da görüntülere yansıdı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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