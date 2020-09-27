5 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi seyrettiler (2) - Son Dakika

5 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi seyrettiler (2)
2 KİŞİ KURTARILAMADIŞanlıurfa'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Şükrü Çiftçi (31) ile Salih Çiftçi (40), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
2 KİŞİ KURTARILAMADI
Şanlıurfa'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Şükrü Çiftçi (31) ile Salih Çiftçi (40), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.
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