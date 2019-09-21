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5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 tutuklama...Olay anı kamerada

41 dakika önce

5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 tutuklama...Olay anı kameradaKOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 tutuklama...Olay anı kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede bulunan bir oyun salonu önünde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından, olaya karıştığı tespit edilen K.A., M.Ç., Z.G., O.K. ve F.D. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan O.K., F.D. ve K.A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga sonrasında şahıslar bir araçtan oyun salonu önünde bulunan şahıslara ateş açıyor. Eli silahlı şahıslar olay yerinen hızla uzaklaşırken, oyun salonundan çıkan vatandaşlar şahısların arkasından koşuyor.

5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 tutuklama...Olay anı kamerada

Dilovası, Kocaeli, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:39 Kaynak: İHA
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