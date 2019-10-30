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Son Dakika 3. Sayfa 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada dehşet anları kamerada

5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada dehşet anları kamerada

18 dakika önce

5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada dehşet anları kameradaİSTANBUL - Esenyurt'ta dün "sigara isteme" bahanesiyle 5 kişinin silahla yaralandığı kavganın ardından yaşanan anlar bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada dehşet anları kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün "sigara isteme" bahanesiyle 5 kişinin silahla yaralandığı kavganın ardından yaşanan anlar bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde suçu işleyen Kürşat T. ise Esenyurt polisi tarafından kısa sürede yakalanmıştı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre Kürşat T. ve aralarında 2 kişinin daha bulunduğu şüpheliler İnternet kafe önünde "sigara isteme" yüzünden diğer gençlerle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Kürşat T. silahına davranarak gençlerin üzerine doğru ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermiler ile Yusuf A., Aydın Y., Ömer D., Kadri A., yabancı uyruklu Sukhrob S. ve Ömer A. yaralandı. Yaralanan gençler olay yerine gelen ambulans ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karıştığı ve silahı kullandığı söylenilen Kürşat T. Kısa süre sonra Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Kaçan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ederken Kürşat T.'nin daha öncede "kasten yaralama ve uyuşturucu kullanmak" tan suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasında

Yaşanan silahlı kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin tartışması sonrasında ise silahı kullandığı değerlendirilen Kürşat T.'nin hedef gözeterek ve rastgele sağa sola ateş edip kaçtığı ve olay yerinde yaşanan panik anları yer alıyor.

Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada dehşet anları kamerada

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
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Esenyurt'ta dehşet anları cep telefonu kamerasında
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