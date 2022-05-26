5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

26.05.2022 18:55

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir manavda 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir manavda 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanan S.Ö'nün (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayda yaralanan 5 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'ndeki bir manavda 23 Mayıs'ta iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda manavın sahibi O.Ş. (54) ve oğlu Ö.Ş. (32) ile E.D. ve oğlu H.A.D'nin yanı sıra yoldan geçen R.G. yaralanmıştı.

Olay sonrası dükkan kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verilmiş, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmüştü.

5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı
5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı
5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı
5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu, Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika


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