5 kişinin zor zapt ettiği kurbanlık araba fiyatına satışa sunuldu - Son Dakika

5 kişinin zor zapt ettiği kurbanlık araba fiyatına satışa sunuldu

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satışı yapılan çiftlikteki bir ton ağırlığındaki büyükbaş hayvan, 40 bin TL'ye satışa sunuldu.

Çiftlik sahibi Muharrem Aktaş, "Ardahan ve Kars illerinden kurbanlık hayvanlar getirdik. 300 civarında büyükbaş hayvanımız var. Onlar arasında bir ton ağırlığında hayvanımız var. 40 bin TL'ye satışa sunduk. Araba fiyatına satıyoruz. Alıcısına hayırlı olsun" dedi.