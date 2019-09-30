Son Dakika Haberleri: 5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun kazası kamerada
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5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun kazası kamerada

1 saat önce

İznik'te traktörün römorkuna arkadan çarptıktan sonra hakimiyetini kaybeden kamyonun yol kenarında bekleyen 2'si çocuk 5 kişiyi altına alıp markete daldığı dehşet anları güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

İznik'te traktörün römorkuna arkadan çarptıktan sonra hakimiyetini kaybeden kamyonun yol kenarında bekleyen 2'si çocuk 5 kişiyi altına alıp markete daldığı dehşet anları güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, İznik'in Boyalıca köyünde meydana geldi. İznik istikametinden gelmekte olan 16 JDS 76 plakalı kamyonun sürücüsü İsmail Güney (37) Boyalıca köyü Atatürk Caddesi'nde önünde seyreden traktöre çarptı. Rotu kırılan kamyon karşı şeritte bekleyen Hatice G. (50), Nerman D. (40), Seda A. (25), ve çocukları Mustafa A., Tenzile A.'ya çarptı ardından da markete daldı.

Kazada, 3'ü yetişkin 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 ambulansları sevk edilirken yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı İznik- Orhangazi karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kamyon sürücüsü İsmail Güney, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde kontrolü kaybeden kamyonun market önünde bulunan 5 kişiye çaprak markete daldığı görülüyor.

(İHA)

5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun kazası kamerada

Atatürk Caddesi, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
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