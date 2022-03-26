5 kişiye mezar olan havuz faciası davası ertelendi - Son Dakika
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5 kişiye mezar olan havuz faciası davası ertelendi

26.03.2022 00:57
5 kişiye mezar olan havuz faciası davası ertelendi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, aralarında Akyazı Belediye Başkanı ve Kuzuluk eski Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, aralarında Akyazı Belediye Başkanı ve Kuzuluk eski Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Dava, bilirkişi raporuna taraf avukatları ve tarafların itirazı sonrasında tekrar heyet oluşturularak alınması için ileri bir tarihe ertelendi.

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde 23 Haziran 2017 tarihinde Kadir Kaya ve babası Mehmet Kaya'nın sahibi olduğu yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan Davut Mert Kaliç, Gökay Yıldırım Geç, Nurullah Önlütürk, Kadir Kaya ve Mehmet Kaya hayatlarını kaybetmişti. 5 kişiye mezar olan yüzme havuzu ile ilgili açılan davada yargılama sürecine devam edildi. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan K.A. katılırken, diğer tutuksuz sanıklar katılmadı. Duruşmada ayrıca müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında bilirkişi raporu hakkında taraflardan beyanları soruldu. Söz verilen taraflar ve avukatları, bilirkişi raporuna itiraz ederek, konuya ilişkin bilgi sahibi olan kişiler tarafından yeni bir rapor alınmasını talep etti. İddia makamı ise bilirkişi raporuna ilişkin taleplerde takdiri mahkeme heyetine bırakarak, eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, üniversite bünyesinde alanında uzman yeni bir heyet oluşturularak bilirkişi raporunun alınmasına karar vererek, duruşmayı 13 Eylül tarihine erteledi. - SAKARYA

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Son dakika haber: Sakarya'da havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişinin ölümüne ilişkin davaya devam edildi Son dakika haber: Sakarya'da havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişinin ölümüne ilişkin davaya devam edildi Önce husumetlisini ayağından vurdu, sonra da rahat bir şekilde olay yerini terk etti Önce husumetlisini ayağından vurdu, sonra da rahat bir şekilde olay yerini terk etti

Bilal Soykan, Sakarya, Akyazı, Yüzme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 kişiye mezar olan havuz faciası davası ertelendi - Son Dakika


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