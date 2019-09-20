Son Dakika Haberleri: 5 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan suç makineleri yakalandı
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5 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan suç makineleri yakalandı

58 dakika önce

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bilardo salonunun önündeki kişilere pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişinin yaralanmasına neden olan 5 kişi yakalanırken, kiraladıkları araçta 2 pompalı tüfek, çok sayıda dolu ve boş fişek ele geçirildi.

5 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan suç makineleri yakalandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bilardo salonunun önündeki kişilere pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişinin yaralanmasına neden olan 5 kişi yakalanırken, kiraladıkları araçta 2 pompalı tüfek, çok sayıda dolu ve boş fişek ele geçirildi. 5 kişinin 60'a yakın suçtan sabıkalarının olduğu belirlendi.
Olay, dün gece saatlerinde Dilovası Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Bilardo salonunun önünde bulunan 5 kişi otomobille gelen kişilerin pompalı tüfeklerle ateş açması sonucu yaralandı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. 5 kişi kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
YAKALANDILAR
Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Bugün, Gebze Motorize Yunus ekiplerinin de katıldığı operasyonla K.A., M.Ç., Z.G. ve G.K. Gebze'de yakalandı. Kiraladıkları araçta 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda dolu ve boş fişek ele geçirilirken, devam eden operasyonla F.D. de yakalandı.
Gözaltına alınan 5 kişi Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 5 kişinin 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu kullanma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Gasp', 'Hırsızlık' ve 'Tehdit' gibi 60'a yakın suçtan sabıkaları olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.


Dilovası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:13 Kaynak: DHA
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