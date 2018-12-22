Son Dakika Haberleri: 5 Kişiyi Silahla Yaralama Davasında 4 Sanığa 40'ar Yıl Hapis

5 Kişiyi Silahla Yaralama Davasında 4 Sanığa 40'ar Yıl Hapis

1 saat önce

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde kan davalı oldukları ailenin içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenleyerek, 5 kişinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla yargılanan tutuklu 4 sanık, 4 mağdura yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 40'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 Kişiyi Silahla Yaralama Davasında 4 Sanığa 40'ar Yıl Hapis, System.String[]
KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde kan davalı oldukları ailenin içinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenleyerek,  5 kişinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla yargılanan tutuklu 4 sanık, 4 mağdura yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan  40'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir sanık ayrıca bir yaralıya yönelik 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası da aldı. 

İddiaya göre, Pınarbaşı'nda 2011 yılında, akraba iki aile arasında bir tarla yangınının ardından husumet oluştu. Aileler arasında çıkan kavgalarda, ölenler ve yaralananlar oldu. Geçtiğimiz 5 Mart günü ise bir otomobile pompalı tüfek ve tabanca ile düzenlenen saldırıda aynı aileden Mehmet, Cengiz, İsmet, Abdurrahman ve Saim Çadır yaralandı. Olayın ardından husumetli oldukları Tahtalı mezrası muhtarı Recep Çadır ile yakınları Tekin, Metin, Alican ve Ferdi Çadır tutuklandı. Şüpheliler hakkında  Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında muhtar Recep Çadır tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Davanın karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile olayda yaralananlar katıldı.  Mahkeme, tutuklu sanıklar Tekin(52), Metin (28), Alican (23) ve Ferdi Çadır'a(23), Cengiz, İsmet, Saim ve Mehmet Çadır'a yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan toplam 40'ar yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanık Alican Çadır, ayrıca aynı saldırıda yaralanan Abdurrahman Çadır'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:00 Kaynak: DHA

Kayseri, 3. Sayfa
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