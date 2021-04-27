5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR - Son Dakika

5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR

27.04.2021 11:25

BURSA'da, 5 kıtada 5 farklı dağa tırmanıp, 5 maraton koşan görme engelli sporcu Necdet Turhan (64), pandemi nedeniyle tırmanışlarına ara verdi.

BURSA'da, 5 kıtada 5 farklı dağa tırmanıp, 5 maraton koşan görme engelli sporcu Necdet Turhan (64), pandemi nedeniyle tırmanışlarına ara verdi. Bu süreçte evinin yakınındaki parkta idmanlarını sürdüren Turhan, 'Pandeminin son bulmasıyla çok özlediğim dağlara geri döneceğim' dedi.

Necdet Turhan, 41 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybetti. Tüm zorluklara rağmen yaşama tutunan Turhan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Eğitimine devam eden Turhan dağcılık sporuna merak sardı ve 1989 yılında üniversitenin dağcılık topluluğuna kayıt yaptırıp tırmanışlara başladı. Çift baton kullanan Turhan, önünde tırmanış yapan kişinin elindeki zil sesine doğru ilerleyerek, tırmanışlarını gerçekleştirdi.

ODTÜ'den 27 yıl önce mezun olan Turhan, profesyonel dağcılık kariyerine de bu dönemde adım attı. 2002 yılında başladığı '5 kıta, 5 maraton, 5 zirve' projesini 2017 yılında tamamlandı. Turhan bu dönemde New York, Atina Klasik, Japonya Körler, Sydney Maratonu ve Mısır Luxor maratonlarında koşarken; Ağrı, Klimenjero, Month Blanc, Avusturya Nock Spitze, Colorado Sherman ve Avustralya Kosciuszko dağlarına tırmandı.

PANDEMİ NEDENİYLE ARA VERDİ

Necdet Turhan, pandemide spor salonlarının kapalı olması nedeniyle, bu süreçte evinin yakınındaki parkta idmanlarını yapmaya başladı. Pandemi sonrası dağ tırmanışlarına devam etmek istediğini belirten Turhan, formunu kaybetmemek için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

"ÇOK FAZLA DAĞA TIRMANDIM"

Dağcılığa başlama sürecini anlatan Necdet Turhan, "Spor dağcılık olunca bir engelli için zor bir karardı. Ben bu kararı üniversite yıllarında ODTÜ'de verdim. Dağlara, doğaya olan tutkum sebebiyle ODTÜ Dağcılık koluna gittim ve öykü orada başladı. görme engelli olduğum için ilk yıl bazı sorunlarla karşılaştım. Dağda nasıl yürüyeceğimi bilemiyordum. Arkadaşlarım da riske girmemi istemiyorlardı. Daha sonra sorunları çözdük ve iki baton kullanarak, çan sesini takip etme şeklinde dağda yürüme tekniğim ortaya çıktı. İlk kez 1993 yılında Beydağları geçişini gerçekleştirdim. Daha sonra aşama aşama dağcılık eğitimlerimi aldım. Süreç oradan başladı. Türkiye'de çok fazla dağa tırmandım. Ağrı Dağı, Uludağ, Erciyes gibi. Yurt dışındaki dağlara da tırmanış gerçekleştirdim" dedi.

'5 KITADA 5 MARATON KOŞTU'

2000 yılından itibaren maratonlara katılmaya başladığını belirten Turhan, "ODTÜ'de oluşan spor alt yapısının ardında 2002 yılında New York maratonuna gittim. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu beni New York maratonuna gönderdi. Böylece Türkiye'yi yurt dışında temsil eden ilk görme engelli atlet oldum. Dönüşte 5 kıtada 5 maraton 5 zirve projemi planladım. İlk olarak 2002'den 2007'ye kadar her yıl bir tanesi olmak üzere 5 kıtada 5 maraton koştum. Sonrasında Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdim. Projeyi 2017 yılında Avusturalya'da tamamladım. Buradaki tırmanışım Amerika'daki vakıf nitelikli bir dernek tarafından desteklendi. Onların desteğiyle Türkiye'deki görme engelliler yararına eğitim projesi haline getirildi. Bu eğitim projesinden desteklenen hala görme engelli bireyler var. Bu da bana büyük bir mutluluk veriyor" diye konuştu.

'İDMAN İÇİN PARKTA ÇALIŞIYORUM'

Pandeminin spor yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Turhan, "Gerçekleştirdiğim antrenmanları iptal etmek zorunda kaldım. Uludağ'ın eteklerinde daha çok koşuyordum. Bunları iptal ettim. Kapalı spor salonlarında kuvvet antrenmanları yapıyordum. Bunları da iptal ettim. Şimdi açık havada parklarda spor yapıyorum. Pandemi kurallarına dikkat ederek boş zamanlarda buraya gelerek çalışmalarımı burada yapıyorum. Doğal olarak pandemiyle birlikte, spor çalışmalarım ve dağcılık anlamında hayatımda bir aralık oluştu. Fakat ben her şeye karşı beden ve fizik olarak sağlıklı olma çabası içerisindeyim. Bu sebepten dolayı evimin yakınındaki bu parka geliyorum. Yeşil alanlarda, açık havada çalışmaya gayret ediyorum. Herkesin açık havada egzersiz yapmasını tavsiye ederim. Pandemi ortadan kalktıktan sonra yeniden dağlara dönmenin, küresel projelerimi gerçekleştirmenin umudunu yaşıyorum. Tüm bu süreçler için hem benim hem de diğer engelli sporcu arkadaşların desteklenmesi gerekiyor" dedi.

5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR
5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR
5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR
5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR
5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR
5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR
5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR
5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR
5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR
5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR
5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR
5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR
5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR
5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Görme Engelli, New York, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 KITADA 5 DAĞA TIRMANAN GÖRME ENGELLİ DAĞCI, PANDEMİDE İDMANLARINI PARKTA YAPIYOR - Son Dakika


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