5 Komisyon, Meclis Tatildeyken Çalışmaya Devam Edecek - Son Dakika
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5 Komisyon, Meclis Tatildeyken Çalışmaya Devam Edecek

30.06.2022 01:00
5 Komisyon, Meclis Tatildeyken Çalışmaya Devam Edecek

TBMM’deki beş komisyon, Meclis tatildeyken de çalışmaya devam edecek.

TBMM'deki beş komisyon, Meclis tatildeyken de çalışmaya devam edecek.

TBMM, 1 Temmuz'da yasama faaliyetine ara verecek ve tatile girecek. Beş komisyonun Meclis tatildeyken çalışmaya devam etmesine ilişkin TBMM kararları bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Meclis tatildeyken de çalışacak.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 Komisyon, Meclis Tatildeyken Çalışmaya Devam Edecek - Son Dakika

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