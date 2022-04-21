5 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

5 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu

21.04.2022 14:29

Denizli'deki yaşanan olayda bir arazide başıboş dolaşan 5 köpek, arazide oyun oynayan çocuklardan birine saldırdı. Baldırından yara alan çocuk, ölü taklidi yaparak köpeklerden kurtuldu.

Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesinde meydana gelen olayda; 9 yaşındaki Tahir Mert Tunçkın, yanında bulunan arkadaşı ile beraber evlerinin yanında bulunan boş araziye giderek oyun oynamaya başladı. Tam o esnada çevrede devamlı bulunan başı boş 5 köpek, bir anda Tunçkın'ı hedef alarak baldırından ısırdı. Saldırının şokuyla ölü taklidi yapan Tunçkın, bir süre etraflarında gezen köpeklerin gitmesiyle arkadaşıyla beraber evlerine koştu. Derin kesiler oluşan baldırına hastanede 15 dikiş atılan Tunçkın, bir süre tedavisinin ardından taburcu edildi. Psikolojik olarak olaydan etkilenen ve bir süre panikle etrafa bakan çocuk, o anları ise korkuyla anlattı.

Boş arazide 5 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu

"ANNE ÇOK KÖTÜYÜM DİYEREK AĞLIYORDU"

Geceleri dahi köpeklerden korkmaya başlayan oğlu için başka çocukların başına gelmemesi amacıyla seslenen anne Elveda Tunçkın, "Oğlum arkadaşıyla oynarken mahallede köpekler ısırmış, koşturarak 'Anne köpek ısırdı' beni diye geldi. Ben şaşırdım çok panik olduk, apar topar hastaneye götürdük. Ondan sonra pansuman yapıldı ve dikiş atıldı. Yaramız bayağı bir derindi. Benim çocuğum değil, başkalarının çocuğunu ısıra bilirdi. Daha kötü şeyler olabilirdi çünkü yarası derindi. Sokak köpekleri 5 tanesinden biri ısırmış hele birde çocuk, durmuş. Köpek ısırmış çocuğum beklemiş, beklememiş olsa belki daha felaket şeyler olacaktı. Isırdığını bırakınca kaçıp gelmiş eve ve çok kötüydü. Çocuğum; 'Anne çok kötüyüm' diyerek, acılar içinde ağlıyordu. Rüyalarında ise; 'Anne korkuyorum', 'Köpek ısırırsa tekrar' şeklinde söylüyordu. Gece uykusundan kalkıyordu" diye ifade etti.

Boş arazide 5 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu

"ARKADAŞIMLA OYUN OYNARKEN SALDIRDILAR"

Arkadaşıyla birlikte oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve geceleri uykusunda köpek görmeye başlayan Tahir Mert Tunçkın "Biz arkadaşımla oynamaya gitmiştik. Sonra köpek beni ısırdı, hızlıca eve geldim. Biraz korktum, acıdı. Isırdığı yer derin. Doktor, 'Buna dikiş atılmaz şu anda' dedi. Pansuman yaptı" dedi.

Boş arazide 5 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu

KÖPEKLERİN SALDIRI ANLARI KAMERALARDA

Öte yandan saldırıdan sonra kaçma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde çocukların olayın gerçekleştiği yere gitmesi ve ardından koşarak uzaklaşması yer aldı.

YORUMLAR
500
Efes Selçuk'ta Çocuklar 23 Nisan'ı Sokak Oyunlarıyla Kutlayacak Efes Selçuk'ta Çocuklar 23 Nisan'ı Sokak Oyunlarıyla Kutlayacak Kütahya'da definecilerin açtığı çukura düşen köpek kurtarıldı Kütahya'da definecilerin açtığı çukura düşen köpek kurtarıldı

Merkezefendi, oyunlar, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika
14:29 5 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
14:01 CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:37:10. #1.12#
SON DAKİKA: 5 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement