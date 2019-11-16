Son Dakika Haberleri: 5 köpek yavrusunu çuvala koyarak foseptik çukuruna attılar
Son Dakika Güncel 5 köpek yavrusunu çuvala koyarak foseptik çukuruna attılar - Son Dakika

5 köpek yavrusunu çuvala koyarak foseptik çukuruna attılar

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, çuvala konularak atıldıkları foseptik çukurundan çıkarılan 5 köpek yavrusundan biri öldü.

5 köpek yavrusunu çuvala koyarak foseptik çukuruna attılar, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, çuvala konularak atıldıkları foseptik çukurundan çıkarılan 5 köpek yavrusundan biri öldü.

Alınan bilgiye göre, Gıranavas Mahallesindeki Küçük Sanayi Sitesi mevkisinden geçen vatandaşlar foseptik çukurunda köpek sesi duydu. Kendi imkanlarıyla köpekleri kurtaramayan mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura inerek ağzı bağlanmış halde atılan çuvalı çıkardı. Çuvalda 5 köpek yavrusu bulundu. Yavrulardan birinin öldüğü görüldü.

Köpekler Küçük Sanayi Sitesi esnafına teslim edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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