Son Dakika Haberleri: 5 kurşun yiyen gaziye paşadan ziyaret
Son Dakika Güncel 5 kurşun yiyen gaziye paşadan ziyaret

5 kurşun yiyen gaziye paşadan ziyaret

15 dakika önce

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, 16 Ağustos tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 5 kurşunla yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Kumral'ı baba ocağında ziyaret etti.

5 kurşun yiyen gaziye paşadan ziyaret, System.String[]

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, 16 Ağustos tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 5 kurşunla yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Kumral'ı baba ocağında ziyaret etti.


Gazi Kumral'ı 1 ay önce evine ilk geldiğinde telefonla arayıp konuşan ve ziyarete geleceğini bildiren Tuğgeneral Alp gazi ve ailesini evinde ziyaret etti. 5 kurşunla yaralanan Gazi Kumral'ı alnından öpüp acil şifalar dileyen Tuğgeneral Osman Alp, gazinin sağlık durumu hakkında kendisi ve ailesinden bilgiler aldı.


Tuğgeneral Alp ziyaret sonrasında mahalle muhtarının daveti üzerine mahalle kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gazi Kumral'ın bundan sonraki tedavisinin Ankara'da devam edeceğini belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, "Paşamızın ziyareti Gazimiz ve ailesine büyük bir moral kaynağı olmuştur. Her zaman kendisi tüm Şehit Aileleri ve Gazilerimizle yakından ilgilenmiştir. Kendisine tüm Şehit Aileleri ve Gaziler adına teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Şemdinli, Hakkari, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'da cinsel içerikli görüntüleri çıkan kadın suskunluğunu bozdu
65 yaşındaki adam, eşinin diyalize gittiği sırada ilişki yaşadığı kadın tarafından dolandırıldı Ağustos ayında anne olan Bengü'nün yeni imajına beğeni yağdı Yolcu minibüsünde 2 bin 758 adet extacy hap ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:03:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 kurşun yiyen gaziye paşadan ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]