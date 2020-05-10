5 kuşak birlikte Anneler Günü - Son Dakika

En küçük bireyi 2,5 en büyüğü ise 103 yaşında olan Eyüpsultanlı aile, Anneler Günü'nü beş kuşak birlikte kutladı. Torununun torununu gören 103 yaşındaki Medine Demir'in Anneler Günü mutluluğu dikkat çekti.

Eyüpsultanlı aile, Anneler Günü'nü beş kuşak birlikte kutladı. En küçük bireyi 2,5 en büyüğü ise 103 yaşında olan aile, Anneler Günü dolayısıyla bir araya geldi. 2,5 yaşındaki Miray Tuman, annesi 27 yaşındaki Merve Tuman'a, Tuman 47 yaşındaki annesi Melek Türksever'e, Türksever 67 yaşındaki annesi Gönül Öztürk'e ve Öztürk de 103 yaşındaki annesi Medine Demir'e çiçeğini vererek Anneler Günü'nü kutladı. Torununun torununu gören 103 yaşındaki Medine Demir'in Anneler Günü mutluluğu ise dikkat çekti. Aile, beş kuşağın birbirini görebilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken, Medine Demir'in torununun torununun doktor olup kendisine bakacağı söylediği o anlar herkesi gülümsetti.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK"

Beş kuşak bir arada oldukları için çok mutlu olduğunu ifade eden Merve Tuman, "Çok güzel bir duygu, daha önceki seneler 4 kuşak olmanın gururunu yaşıyorduk kızımla artık beş kuşak olduk. Bizim için büyük mutluluk bugün de bir araya geldik. Maskemizle geldik, yaşlılarımıza bir sıkıntı olmasın diye, Allah ninemize de anneannemize de hayırlı ömürler versin" dedi.

"BİZ DE İNANAMIYORUZ MAŞALLAH DİYEYİM"

Şanslı olduklarını düşündüğünü ifade eden 47 yaşındaki Melek Türksever, "İnsanlar ayrı ayrı şehirdeyken salgın başladı ve birbirlerini görme imkanı sadece telefonla sağlanıyor. Biz o yönden şanslıyız. Bizim geleneğimizde yaşlımızı huzurevine, çocuğumuzu kreşe verelim yoktur. Biz hep böyle birbirimize bakarak sahip çıkarak bu günlere geldik. Onun da meyvelerini toplamış oluyoruz. Bizde inanamıyoruz maşallah diyeyim Allah herkese nasip etsin. Biz birbirimize çok yakınız, aşağı yukarı yan yana evlerde gibiyiz. Biraz da o şekilde bir araya gelmiş olduk. Salgın başladığında bu kadar çok görüşmedik. Anneannem benim 3 yaşındaki torunumun büyüyüp kendisinin ayaklarını iyileştireceğini söylüyor. Yüksek bir yaşam enerjisi var" diye konuştu.

"İSTESEM BÖYLE OLMAZ"

Tüm annelerin gününü kutladığını söyleyen 67 yaşındaki Gönül Öztürk de, "Çok mutluyum, ben annemi görüyorum kızlarım beni görüyor ve torunlarım Allah'ın bir ödülü, herkesin elinde olan bir şey değil. Ben istesem böyle olmaz. Tabi korona virüs nedeniyle de birbirimize önceden çok gidip geliyorduk şimdi yapamıyoruz. Buna rağmen yine de çocuklarım ihmal etmiyorlar. Anneler Günü'mü kutladılar ben de anneminkini kutladım" şeklinde konuştu.

"TORUNUMUN TORUNU DOKTOR OLACAK BANA BAKACAK"

Torununun torununu görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ve ailesi için daima dua ettiğini ifade eden 103 yaşındaki Medine Demir, "Torunumun torunu doktor olacak bana bakacak" şeklinde konuştu.

(Hasibe Karadağ - Ferhat Yasak/İHA)