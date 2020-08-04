5 LİRALIK ALTIN OYUN SAYESİNDE 200 BİN LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI - Son Dakika

5 LİRALIK ALTIN OYUN SAYESİNDE 200 BİN LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Can EROK/İSTANBUL, DHAYeni dönemde yeni ve eğlenceli ürünleriyle yola çıkan Sisal Şans ikramiyelerini dağıtmaya başladı.

5 LİRALIK ALTIN OYUN SAYESİNDE 200 BİN LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Can EROK/İSTANBUL, DHA

Yeni dönemde yeni ve eğlenceli ürünleriyle yola çıkan Sisal Şans ikramiyelerini dağıtmaya başladı. Faaliyetlerinde 1 Ağustos'ta başlayan Sisal Şans'ın Altın Oyununda bir talihli, 200 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandı.

Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos'ta itibarıyla faaliyetine başlayan Sisal Şans ikramiyelerini dağıtmaya başladı. Yeni dönemde yeni ve eğlenceli ürünleriyle yolan çıkan Sisal Şans, yeni kazı kazan oyunu olan Altın Oyunda büyük ikramiye olan 200 bin lirayı talihlisine verildi. 5 lira karşılığında kazı kazan oyunu olan Altın Oyundan 200 bin liralık büyük ikramiye talihlisine verildi. Kimliğini açıklamak istemeyen talihli, güvenlik ve prosedür işlemler tamamlandıktan sonra ikramiyesini alarak bankadan ayrıldı.  "İKRAMİYE ÖDEME ORANIMIZ ÇOK DAHA YÜKSEK"Sisal Şans Oyunları Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz, "Bugün kazı kazan oyunumuzun ilk ikramiyesini dağıttık. Sisal Şans'ın üç tane kazı kazan oyunu bulunuyor. Bunlardan altın oyununun büyük ikramiye bedeli olan 200 bin lirayı verdik. Bütün oyunlarımızda büyük ikramiyeler bulunuyor. Altın Oyununda 200 bin lira, Şans Dağında 500 bin lira, 12 Ay Şansta da 1,2 milyon büyük ikramiye bedelimiz bulunuyor. İkramiye ödeme oranımız çok daha yüksek şu anda. Daha çok şans veriyoruz. Altın oyun bir önceki hemen kazan oyununa benziyor. Aynı sayıları bulduğunuz zaman ikramiyeyi kazanıyorsunuz. Merkezi oyun sistemimizle, doğrudan banka sistemiyle bağlı bir şekilde provizyon alarak ödeme işlemini gerçekleştiriyoruz. Çok kapsamlı, çok tarafın olduğu büyük bir projeydi bu" dedi.

"BUGÜN ÜÇÜNCÜ GÜNÜMÜZDEYİZ TALEP ÇOK BÜYÜK"Yılmaz, şans oyunu sever vatandaşların ilgisinin büyük olduğunu belirterek, "Bugün üçüncü günümüzdeyiz. Talep çok büyük. Bu bizi çok memnun ediyor. Bütün oyunlarımız için 1 Ağustos'tan itibaren Sisal Sanş olarak biz oynatmaya başladık. Bizim platformlarımız üzerinden oynanıyor. Üç oyun grubumuz var. Sayısal oyunlar, klasik milli piyango ve kazı kazan oyunları. Talihlimiz gayet sakindi. İkramiye ödenene kadar bekledi. Prosedür gereği işlemlerimiz vardı, kimlik kontrolümüzü yaptıktan sonra ödeme işlemini yaptık" diye konuştu. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü;

"Çekilişleri bu hafta itibarıyla yapmaya başladık. Her akşam saat 20.00 ve 21.30'da, bazı günler iki çekiliş yapıyoruz. Bu akşam Süper Loto çekilişimiz var (Salı). Sayısal Loto için haftada üç gün Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekiliş yapıyoruz. Yarın akşamki Çılgın Sayısal Loto çekilişimizin 50.7 milyon TL beklenen büyük ikramiyesi var. Herkese şans diliyoruz"

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:07

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 LİRALIK ALTIN OYUN SAYESİNDE 200 BİN LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI - Son Dakika
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