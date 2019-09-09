Son Dakika Haberleri: 5 liralık çıra için 70 yıllık ağaçlara böyle zarar verdiler
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5 liralık çıra için 70 yıllık ağaçlara böyle zarar verdiler

2 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde ormanlık alandaki çok sayıda çam ağacının gövdesinin çıra için tahrip edilmesi görenlerin tepkisine neden oldu.

5 liralık çıra için 70 yıllık ağaçlara böyle zarar verdiler, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesinde ormanlık alandaki çok sayıda çam ağacının gövdesinin çıra için tahrip edilmesi görenlerin tepkisine neden oldu.


Araklı ilçesinin Pazarcık Mesire alanında ormanlık alan içerisinde çok sayıda çam ağacı çıra için tahrip edildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler çıra elde edebilmek için ağaç gövdelerini kesici aletler ile tahrip ederken, bazı ağaçların gövdesinin bir hayli inceltildiği görüldü. Yöre halkı çıra alımı sonucunda yaralanan ağaçların ya rüzgarın etkisiyle devrildiğini ya da savunmasız kaldığı için hastalık ve zararlılar nedeniyle kuruduğunu belirterek "Çıra yöreye gelen piknikçiler tarafından mangal tutuşturmak için alınmış. Mangal tutuşturucu jel 5-7 lira arası bir fiyata satılırken, bir ağacın 70-80 yıl gibi çok uzun bir sürede yetiştiği düşünülürse 5 liralık çıra için 70 yıllık ağaçlara zarar veriyor" dediler. - TRABZON

Pazarcık, Trabzon, Araklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:52 Kaynak: İHA
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