Son Dakika Haberleri: 5 liralık küpeyi kuyumcuya 700 liraya sattı
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5 liralık küpeyi kuyumcuya 700 liraya sattı

6 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, altın görünümü verdiği 5 liralık küpeyi 700 liraya bozdurdu.

5 liralık küpeyi kuyumcuya 700 liraya sattı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, altın görünümü verdiği 5 liralık küpeyi 700 liraya bozdurdu. Jandarma, işyerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, çarşamba günü ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen bir kişi, elindeki çantadan çıkardığı küpeyi bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcu, küpeyi alarak karşılığında adama 700 lira ödedi.
KÜPEYE 22 AYAR PATENTİ DE YAPMIŞLAR
Parayı alan dolandırıcı işyerinden ayrılıktan sonra kuyumcu küpeyi inceledi ardından da atölyeye gönderdi. Atölyede küpenin sahte olduğu, piyasada 5 liraya satılan altın görünümü verilmiş metal parçası olduğu ortaya çıktı. Ayrıca sahte küpenin üzerinde kuyumcuların kullandığı 22 ayar patenti de olduğu ve kuyumcunun bu nedenle ilk başta sahte olduğunu anlayamadığı belirlendi.
Kuyumcunun ihbarı üzerine işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan jandarma ekipleri, dolandırıcının kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:17 Kaynak: DHA
Narlı, Jandarma, Pazarcık, Kahramanmaraş, Güncel
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