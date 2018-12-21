Son Dakika Haberleri: 5 Liralık "Nitelikli Yağma"Ya 11 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

5 Liralık "Nitelikli Yağma"Ya 11 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

4 saat önce

Kastamonu'da, "nitelikli yağma" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan kişiye 11 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

5 Liralık
Kastamonu'da, "nitelikli yağma" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan kişiye 11 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "nitelikli yağma" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Y.Ö. (19) ile avukatı katıldı.

Y.Ö, duruşmadaki son savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı M.A'ya yönelik eyleminden dolayı 5 yıl 4 ay, M.T'ye yönelik eyleminden dolayı 4 yıl, bu kişilerin çocukları ve eşlerine yönelik eylemi nedeniyle de 2 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Kastamonu'da 21 Mayıs 2016'da M.T. ve M.A, çocukları ve eşleriyle gittikleri piknikte Y.Ö'nün kendilerini av tüfeğiyle tehdit ederek para istediğini, yanlarında para olmadığını söyleyerek cüzdanlarını göstermeleri üzerine sanığın sinirlenerek M.A'nın yanına doğru bir el ateş ettiğini iddia etmişti.

Bunun üzerine aracından 5 lira alıp sanığa veren M.A, daha sonra M.T. ile polise giderek Y.Ö'den şikayetçi olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:03 Kaynak: AA

Kastamonu, 3. Sayfa
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