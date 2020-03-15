5 liralık otopark kavgasında yaralandı, 5 gün sonra öldü - Son Dakika
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5 liralık otopark kavgasında yaralandı, 5 gün sonra öldü

6 saat önce

ADANA'da 5 liralık otopark ücreti anlaşmazlığından çıkan kavgada başından yaralanan Zafer T. (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

5 liralık otopark kavgasında yaralandı, 5 gün sonra öldü, System.String[]

ADANA'da 5 liralık otopark ücreti anlaşmazlığından çıkan kavgada başından yaralanan Zafer T. (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 10 Mart günü, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Volkan E. (39), beraberindeki Yusuf T. (52) ve Vedat Y. (27) ile, Tepebağ Mahallesi'ndeki otoparka aracını park etti. Volkan E., 5 lira park ücreti isteyen Cumali T.'ye (34), "Para vermem, burası benim akrabamın yeri" dedi. Bunun üzerine çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Otopark çalışanlarının da karıştığı kavgada Volkan E. bıçaklanarak, Zafer T. (30), Cumali T. (34) ve Hayati K. (52) tabancayla vurularak, Yusuf T. (52) ve Vedat Y. (27) ise sopa darbeleriyle yaralandı.

5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Zafer T."nin 5 gün sonra hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Volkan E. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:33 Kaynak: DHA
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