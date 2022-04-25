5 LİSELİNİN GELİŞTİRDİĞİ 'POSEİDON' ABD'DE TÜRKİYE ADINA YARIŞACAK - Son Dakika

EDİRNE'de lise öğrencileri Beril Yenice, Esra Çakır, Kerem Yıldız, Kadircan Bilir ve Tunç Tuncay, kurdukları 'Matricie' grubu ile katıldıkları Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi'nde geliştirip 'Poseidon' adını verdikleri su altı robotu ile ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Temmuz ayında düzenlenen 'RoboSup' su altı araçları yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Öğrencilerden Beril Yenice, robotun bir dalgının yapabileceği her şeyi yaptığını belirterek, "Bu yarışma için başvurumuzu tamamladık, raporumuzu gönderdik ve kabul edildik. Şu anda Amerika'da yarışmaya hak kazanan tek Türk takımıyız. O nedenle ülkemizi temsil edeceğiz ve gerçekten çok heyecanlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 günlük icraat programı kapsamında, teknoloji üretme yetkinliği yüksek gençler yetiştirmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde 81 ilde Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi kuruldu. Edirne Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi'nde bir araya gelen 4'ü fen, 1'i Anadolu lisesinde eğitim gören 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri Beril Yenice, Esra Çakır, Kerem Yıldız, Kadircan Bilir ve Tunç Tuncay, su altı robotu geliştirdi. Öğrenciler, 1 yıllık çalışma sonucu geliştirdikleri 'MTR-Alpha' isimli, yazılımı ve tüm tasarımı kendilerine ait 'Posedion' adını verdikleri robot ile Teknofest 2021'e katıldı. Liselilerin robotu, burada insansız su altı kategorisinde ilk 10 içinde yer aldı. Öğrenciler, projeleri ile ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 25-31 Temmuz'da düzenlenecek 'RoboSub' otonom su altı araçları yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için başvuru yaptı. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, şimdi 'Poseidon' adını verdikleri su altı robotu ile yarışmaya hazırlanıyorlar.

'AMERİKA'DA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEĞİMİZ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ'

Edirne'de düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bilim Festivali'ne, 'Poseidon' adını verdikleri robot ile katılan öğrenciler, projelerini öğrenciler ve vatandaşlara tanıttı. Bugünlerde hem 2022 Teknofest, hem de Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilecek RoboSub yarışması için hazırlanan grubun üyelerinden Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 11'inci Sınıf Öğrencisi Beril Yenice, Türkiye'yi temsil edecekleri için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Yenice, "Biz 2020'de Teknofest'te İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması'na katıldık, aynı zamanda 2021'de bu tutkumuzu devam ettirdik ve 206 takım arasından 10'uncu olmayı başardık. Bu sene de yine hem Teknofest 2022'de yerimizi alıyoruz hem de Amerika'da yapılacak olan RoboSub yarışmasına katılıyoruz. Bu yarışma için başvurumuzu tamamladık, raporumuzu gönderdik ve kabul edildik. Şu anda Amerika'da yarışmaya hak kazanan tek Türk takımıyız. O nedenle ülkemizi temsil edeceğiz ve gerçekten çok heyecanlıyız" dedi.

'TASARIM VE ÜRETİMİ BİZE AİT'

Ürettikleri araçların verilen görevi yerine getirmek üzerine tasarlandığını belirten Yenice, "Tamamen tasarım ve üretimleri bize ait. Yazılımlarını ve mekanik tasarımlarını biz yapıyoruz. Bize verilen çeşitli görevler var, bunlardan bazıları uzaktan kumandalı şekilde icra ediliyor, bazıları ise otonom. Fakat Amerika'da yapılan yarışmada tamamen otonom araçlar olacak ve biz de şu anda bunların yazılımları üzerinde çalışıyoruz ve kendimiz kodluyoruz. Bu aslında gelecek için çok önemli çünkü dalgıçların hayati tehlikeleri olduğu durumlarda bazen insan hatalarına mahal verilemeyecek durumlarda kullanılıyor araçlarımız" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ SUALTINDA ÇOK DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ'

Teknofest'te yarışmaya ilk katıldıklarında çok tereddüt ettiklerini belirten Yenice, "Buna başlarken sualtı alanında hiçbir şey bilmiyorduk, çok tecrübesizdik, acaba yapabilir miyiz? Diye düşündük. Daha sonra oturduk çok araştırdık. Kendimize de çok güvenmiyorduk aslında çünkü herkesin çok iyi bildiği bir alan ve biz bilmiyormuşuz gibi hissediyorduk. Fakat her raporumuz ilk 10 içinde yer aldı ve dedik ki, demek araştırınca oluyormuş. Dolayısıyla bu alanı hiç bırakmadık ve yapmaya devam ettik. Ülkemizi özellikle sualtı alanında çok daha ileriye götürmek istiyoruz, çok daha inovatif ürünler ortaya koymak istiyoruz. İleride de takımımızı geliştirip ülkemize yararlı olmak istiyoruz. Hedefler bu şekilde" ifadelerini kullandı.

'BİR DALGICIN YAPABİLECEĞİ HER ŞEYİ YAPIYOR'

Grup üyesi, Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencisi Esra Çakır da, araçlarının denizin altında bir dalgıcın yapabileceği her şeyi yaptığını belirtti. Çakır, "İnsansız su altı araçları yapıyoruz. Denizin altında mayın bulmak, balıkların analizini çıkarmak için bile kullanabileceğiniz robotlar üretiyoruz. Denizin altında dalgıçların yapabileceği her şeyi yapıyor aracımız" şeklinde konuştu.