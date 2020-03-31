5 litre dezenfektan bin kişiyi dezenfekte ediyor - Son Dakika
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5 litre dezenfektan bin kişiyi dezenfekte ediyor

6 saat önce

GMG Savunma, geliştirdiği insan dezenfeksiyon sistemi ile kıyafetlerin üzerinde kalan 'korona virüs'ü kırmayı başardı.

5 litre dezenfektan bin kişiyi dezenfekte ediyor, System.String[]

GMG Savunma, geliştirdiği insan dezenfeksiyon sistemi ile kıyafetlerin üzerinde kalan 'korona virüs'ü kırmayı başardı.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran 'korona virüs'ün Türkiye'de de görülmesi sonrasında vatandaşlar ve işletmeler dezenfektanlara yoğun ilgi göstermeye başladı. GMG Savunma, insan dezenfeksiyon sistemi (UDH 200E) ile ayarlanabilir nozullar sayesinde püskürtme yaparak yüzeydeki 'korona virüs' bileşenlerini kıran bir cihaz geliştirdi. Ankara merkezli GMG Savunma tarafından geliştirilen cihaz sayesinde doğru uygulanan dezenfeksiyon yöntemiyle dezenfektan yüzeyde 60-75 saniye arası kalabiliyor. İnsan dezenfeksiyon sistemi, sınırlı hatlara sahip işletmeler ve ortamlarda kullanılarak cihazdan geçen kişilerin üzerindeki kıyafetin tamamen temizlenmesini sağlıyor. Konsantre dezenfektanın suya dozajlanması ve nozulların ayarlanmasıyla dezenfektan kullanımı da minimuma iniyor. Nano teknoloji ve titanyum kullanılarak üretilen özel nozullar ile pülverizasyon (sisleme) yöntemiyle uygulanan dezenfektan, cihazın içinden geçen kişinin hacimsel olarak temizlenmesini sağlıyor.


"Dünyada sadece bizde var"


Geliştirdikleri cihaz hakkında bilgiler veren GMG Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sarıkaya, insanların üzerinde virüs gibi sağlığa zararlı bileşenlerin yer aldığını ve bunların insanı hasta ettiğini aktararak, "İnsanlar üzerinde mantar, mikrop, bakteri ve virüs gibi insan sağlığına zararlı olan bileşenler taşımakta. Hastalıkların temizlenmesi için geliştirdiğimiz bir yöntem var. Bu yöntem dünyada eşi benzeri olmayan bir yöntem, patentlerini ve belgelerini almış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.


"5 litre dezenfektanla bin kişi dezenfekte ediliyor"


UDH 200E'nin benzeri ürünlerden iki farklı özelliği bulunduğunu belirten Sarıkaya, en büyük özelliklerinden birisinin 5 litrelik konsantre bir dezenfektanla yaklaşık bin kişinin dezenfekte edilmesi olduğunu aktardı. Normal kullanımda dezenfektanların yüzeyde 10-15 saniye kadar tutunma sağladığını, korona virüsün yüzeyden temizlenme saniyesinin 40-45 saniye olduğunu aktaran Sarıkaya, geliştirdikleri cihazın püskürtme derecesi ve ulaştığı nokta baz alındığında yüzeyde kalma süresinin 60-75 saniye olduğunu ve korona virüsü kırdığını vurguladı. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Sarıkaya, Ankara, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:30 Kaynak: İHA

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