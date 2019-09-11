5 maddede 11 Eylül saldırılarından sonra neler değişti?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne yol açan dünyanın en büyük terör eylemlerinden 11 Eylül saldırılarının üzerinden tam 18 yıl geçti. 11 Eylül saldırıları başta ABD olmak üzere dünyada bir çok önemli değişikliğe yol açtı. İşte 11 Eylül 2001'den sonra dünyada değişen 5 önemli şey:



1- Afganistan'da askeri varlığın sürekli hale gelmesi



11 Eylül saldırılarının en önemli sonuçlarından biri Afganistan'a açılan savaşın hala devam ediyor olması. Saldırılardan hemen sonra dönemin ABD Başkanı George W. Bush Afganistan'ı bombalama kararı aldı. Sebep ise Taliban yönetimindeki hükümetin saldırıların arkasında olduğu belirtilen El Kaide lideri Usame bin Ladin'i teslim etmemesiydi. ABD'nin başlattığı saldırılara bir çok ülke daha destek verdi. Müttefikler başkent Kabil ve birçok şehrin kontrolünü almasına rağmen ülkede hiçbir zaman emniyet ve istikrar sağlanamadı. Her yıl binlerce kişi ülkede meydana gelen saldırılarda hayatını kaybediyor. Bunların önemli bir kısmı da müttefik askerlerinin saldırılarında gerçekleşiyor.