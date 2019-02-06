5 maddede güne başlarken piyasalar
1 saat önce
Dolar kuru 5.20 civarındaki yatay seyrini sürdürürken, Brexit'e ilişkin gelişmeler ve ABD-Çin ticaret müzakereleri izleniyor.
Dolar kuru 5.20 civarındaki yatay seyrini sürdürürken, Brexit'e ilişkin gelişmeler ve ABD- Çin
ticaret müzakereleri izleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:11
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Hawaii'de Sigara Satın Alma Yaşının 100'e Çıkarılması Önerisi
ABD İstihbarat Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı: İlişkiler Zora Giriyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Bölünmüş Türkiye Paylaşımına Tepki Yağdı