5 mağdur, bağış yapan şüphelilerle uzlaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 mağdur, bağış yapan şüphelilerle uzlaştı - Son Dakika

5 mağdur, bağış yapan şüphelilerle uzlaştı

11 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 kişi, kendilerini darp, hakaret ve tehdit ettikleri gerekçesiyle şikayetçi olduğu 5 kişi ile kurumlara bağışta bulunulması şartıyla uzlaştı.

5 mağdur, bağış yapan şüphelilerle uzlaştı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 kişi, kendilerini darp, hakaret ve tehdit ettikleri gerekçesiyle şikayetçi olduğu 5 kişi ile kurumlara bağışta bulunulması şartıyla uzlaştı.

İnegöl Başsavcılığı'na geçtiğimiz yıl içerisinde basit suçlardan gelen 940 dosya içerisinden 610 tanesinde uzlaşma sağlandı. Bu yıl içerisinde ise gelen dosyalardan 5'inde, uzlaşma bürosunda yapılan görüşmeler sonucunda devlet kurumlarına bağış yapma şartıyla uzlaşıldı.

A.E., kendisini taksirle yaralayan A.H.'nin Çocuk Esirgeme Kurumu'na 500 lira bağışta bulunması şartıyla, U.B. kendisini yaralayan İ.H.'nin Darüşşafaka Cemiyeti'ne 1500 lira bağışta bulunması şartıyla, A.A. kendisini tehdit eden M.G.'nin Mehmetçik Vakfı'na 1000 lira bağışta bulunması şartıyla, M.K. kendisine hakaret eden A.K.'nin huzurevine 400 lira bağışta bulunması şartıyla ve E.A. da kendisine hakaret eden T.İ.'nin LÖSEV'e 500 lira bağışta bulunması şartıyla uzlaşma sağladı. Böylelikle, müştekiler ile şüpheliler arasında uzlaşma sağlanan 5 dosya sonucunda toplam 3 bin 900 lira bağışta bulunulmuş oldu.

Cumhuriyet Savcısı Özcan Gürbüz ise, yaptığı yazılı açıklamada, uzlaştırmada temel amaçlarının onarıcı adalet anlayışı olduğunu belirtti. Suç işleyenlere ceza vermek yerine şikayetçi ile aralarındaki anlaşmazlığı çözüp ileride olabilecek husumet ve olayların önüne geçmek istediklerini vurgulayan Gürbüz, "Taraflar arasında uzlaşma sağlandığı takdirde şüpheliler ceza almaktan kurtuluyor ve işledikleri suç sabıkalarına yansımıyor. Şikayetçilerin ise maddi veya manevi olarak mağduriyetleri gideriliyor. Zaman zaman da bu dosyalarımızda olduğu gibi taraflar bağış yapmak suretiyle uzlaşıyor. Böylelikle hem insanlar arasında yardımlaşma duygusu yayılıyor hem de sosyal sorumluluklarının farkına varılıyor" diye konuştu.

Gürbüz, 2016 ve 2019'da yapılan düzenlemeler ile uzlaşma konusunda köklü değişiklikler yapıldığını, kapsamının genişlediğini söyleyerek, "Ceza yargılamalarında uzlaşma çok daha etkin bir kurum haline getirildi. Artık alanında eğitim almış kişiler tarafından işlemler yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl uzlaştırma bürosuna 940 dosya geldi. Bu dosyalardan yüzde 65'i uzlaşma ile sonuçlandı. Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakama ulaştık. Bu da gösteriyor ki vatandaşlarımız, sorunlarını karşılıklı uzlaşma ile çözmek ve toplumsal barışı korumak istiyor. Yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Çocuk Esirgeme Kurumu, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddia edilen Yeşim Meltem Şişli hakkında 9 yıl hapis cezası talebi
Mahkemede 20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı Leyla Aydemir'in annesi duruşma salonunu terk etti Şehit haberleri sonrası Suriye sınırına büyük askeri sevkiyat yapıldı

Son Dakika Haberleri
11:14 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz: Doğru, evlendim
10:47 Simay Özyiğit'ten yaşlılara moral ziyareti
09:37 Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu ortaya çıktı
08:09 Çukur'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, planını devreye sokuyor
08:09 Klip çekiminde hasta rolünü canlandıran kişi gerçekten hastanelik oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 11:43:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 mağdur, bağış yapan şüphelilerle uzlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]