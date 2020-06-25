5 mahallede 13 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

5 mahallede 13 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

5 mahallede 13 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerince sokak satıcılarına yönelik drone ve narkotik dedektör köpek desteği ile 5 mahallede 13 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.

5 mahallede 13 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

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GAZİANTEP - Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerince sokak satıcılarına yönelik drone ve narkotik dedektör köpek desteği ile 5 mahallede 13 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Hacıbaba, Çağlayan, Onat Kutlar, Gazikent ve Karşıyaka Mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik Drone ve Narkotik Dedektör Köpeği desteği ile 13 adrese düzenlenen eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda, 1 kilo 300 gram esrar, 230 gram eroin, 350 gram metamfetamin, 80 kök kenevir bitkisi, 4 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 80 adet ecstasy hap, 81 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 mahallede 13 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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