5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali'nin gala gecesi yapıldı

Armutalan Kültür Merkezi önünden başlayan korteje Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, festival konukları ve sinemaseverler katıldı. Geniş katılımı ile Kordon Caddesi boyunca devam ederek Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde sona eren kortejden sonra akşam da Festival Galası düzenlendi.

Yoğun ilgi gören galaya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Açılış konuşmasını yapan Festival Direktörü Şeref Öztürk, festivalde 5 yılda büyük aşama kaydedildiğini belirterek "Marmaris'in kısa film alanında Türkiye'nin hatta Avrupa'nın merkezi olması için elimizden geleni yapacağız. Bu festival kısa filmciler varsa var, iyi ki varsınız" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise festivalin belediye bünyesine alındığını belirterek şunları söyledi; "Marmaris Belediyesi olarak bu yıl 5.'si düzenlenen Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali'ne destek vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü festivali çok anlamlı ve değerli buluyorum. Marmaris bir turizm kenti. Ama özellikle son yıllara baktığımızda sezona sıkışmamız söz konusuydu. Sezonu uzatma konusunda festivalimiz önemli bir aşama. Öte yandan maalesef Marmaris olarak geçtiğimiz yıllarda geleneksel hale getirdiğimiz bir etkinliğimiz yoktu. Kısa film festivali bu yönüyle de çok önemli. Ayrıca geçtiğimiz hafta sonu ilkini yaptığımız EcoFest Marmaris'i de önümüzdeki yıllarda sürdürerek, kalıcı olmasını istiyoruz."

Muğla ve Marmaris'in sadece deniz, kum, güneş turizmine hapsolmaması gerektiğini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise konuşmasında; "Biz mutlak surette Muğlamızın kültürel değerlerini ön plana çıkarmalı; kültür, sanat ve spor turizmini daha da geliştirmeliyiz. Önümüzdeki 20 yıl içinde turizm hareketi Çin, Hindistan ve Japonya ağırlıklı olacak. İnsanlar bu coğrafyanın korunmuş değerleri, doğası, arkeolojik özellikleri ile daha çok ilgileniyorlar. Biz de sadece Marmaris değil tüm Muğla olarak buna hazırlıklı olmalıyız. Sinema da bizim bu amacımızı en iyi göstereceğimiz alanlardan biri olacak. Dolayısıyla bu festivalin bizim için çok önemli olduğunu herkesin bilmesini isterim. Katkı sunan herkese teşekkür ederim" dedi.

Gecenin en önemli bölümlerinden birisi de sanatçı Meriç Başaran ve Perihan Savaş'a tekdim edilen ödüller oldu. Festivalin Emek Ödülü ünlü sanatçı Meriç Başaran'a, Yaşam Boyu Onur Ödülü ise usta sanatçı Perihan Savaş'a verildi. Meriç Başaran ödülünü annesi ve kızına ithaf ederken;Perihan Savaş ise Marmaris'te olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Gecede Muğla Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a ve festivale destek olan sponsorlara teşekkür plaketi verildi.

20 Ekim'e kadar devam edecek 5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 51 ülkeden 216 kısa film sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin ödül töreni 20 Ekim Pazar günü Armutalan Kültür Merkezi'nde yapılacak.