Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesinde yaptığı açıklamada, "Bizim için İdlib meselesi Afrin kadar, Barış Pınarı Harekat bölgesi kadar önemlidir. Putin'e açıkça ifade ettim. 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz ve bu konuları konuşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınık ilçesini ziyaretinin ardından Bergama ilçesine geçti. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "18 senedir bütün Türkiye'ye azimle, aşkla aşkla hizmet götürüyoruz" dedi.

"Şehirlere hizmet ederken insanların inançlarına, kılık kıyafetine, siyasi görüşüne göre ayrım yapmadık" diyen Erdoğan, "Dönemimizde Türkiye kardeşlikle büyüdür, demokrasiyle güçlendi, özgürlükle ilerledi. 20-30 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var bunları görüyorsunuz. Sözü dinlenen, pasaportu itibar gören, her adımı dikkatle takip edilen bir ülke konumuna geldik. Savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 70'in üzerine çıktı. İnsansız hava aracı için ABD'ye 'bize İHA verin' dediğimiz zaman, bize; 'kongreden geçiremedik' diyorlardı. Şimdi insansız hava aracımızı kendimiz yapıyoruz. Savunma sanayinde yılda 3-4 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Şimdi tankımızı da üretiyoruz. Zırhlı taşıyıcılarımızı da üretiyoruz" şeklinde konuştu.

"PUTİN'E AÇIKÇA İFADE ETTİM. 5 MART'TA TEKRAR BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Kalabalığa hitap eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bay Kemal kafayı Sakarya'ya takmış. Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık. Tam aksine BMC Katarlılarla ortaklaşa buraya 50 milyon dolar yatırımla yeniliyor. Bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 5 firmamız var. Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur var. Suriye içerisinde toplam 8 bin 300 kilometrekarelik alanı; DEAŞ, YPG/PKK'lı teröristlerden temizledik. Bizim için İdlib meselesi Afrin kadar, Barış Pınarı Harekat bölgesi kadar önemlidir. Putin'e açıkça ifade ettim. Öğlen Sayın Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz ve bu konuları konuşacağız."

(Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri/İHA)