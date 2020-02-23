5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: şaka sandım - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: şaka sandım - Son Dakika

5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: şaka sandım

7 saat önce

5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: Şaka sandımADANA'da kiraladıkları otomobil ile gittikleri market sahibi Hasan Özkaya'yı (29) av tüfeğiyle etkisiz hale getirip, 120 sigara ve 4 bin 500 lirayı alan maskeli 5 kişi, tutuklandı.

5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: Şaka sandım

ADANA'da kiraladıkları otomobil ile gittikleri market sahibi Hasan Özkaya'yı (29) av tüfeğiyle etkisiz hale getirip, 120 sigara ve 4 bin 500 lirayı alan maskeli 5 kişi, tutuklandı. Gaspçıları görünce ellerini havaya kaldıran Özkaya, "Olayın şaka olduğunu sandım" dedi.

Olay, 19 Şubat gecesi Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki markette yaşandı. İş yeri sahibi Hasan Ö.'nün tek başına olduğu markete ellerinde av tüfeği bulunan maskeli 4 kişi girdi. Hasan Ö.'yü "Hareket edersen ölürsün, canını seviyorsan akıllı dur" diyerek, tehdit eden şüpheliler, 120 paket sigara ve bir laptop ile kasadaki 4 bin 500 lirayı alıp kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İhbar üzerine araştırma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yüzlerinde maske olması nedeniyle kimliklerini tespit edemediği şüphelileri bulmak için bölgedeki 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelilerin, camlarında rüzgarlık bulunan beyaz renkli plakasız otomobille kaçtıkları saptandı. Marka ve modeli belirlenen otomobili bulmak için kentteki oto kiralama firmalarıyla irtibata geçildi. Otomobilin plakasının 01 ADR 870 olduğu belirlendi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın tüm geçiş güzergahları belirlendi. Oto kiralama firmasındaki güvenlik kamerası görüntüleri ile marketteki görüntüler eşleştirildi. Böylelikle eşkalleri ortaya çıkan şüphelileri, oto kiralama firması yetkilisi, polisin yönlendirmesiyle 'evrakta eksik bulunduğu' gerekçesiyle iş yerine çağırdı. 2 saat sonra firmaya gelen Muhammet Emin S. (19) ve Kadir E. (20) yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda suç ortakları E.S. (17) Anıl Ahmet T. (19) ve Emircan Y. (18) de gözaltına alındı.

5 şüpheli sorgularında "Alkol ve uyuşturucu içmiştik. Paramız bitmişti, kiraladığımız araçla soyabileceğimiz bir market aradık. Aracın plakalarını söktük. Aracı arka sokağa bıraktık. Olaydan sonra hızlı bir şekilde kaçıp, üzerlerimizi değiştirdik" dedi. Polis çalınan 120 paket sigara ile paranın 2 bin 500 lirasını bulup, market sahibine teslim etti. 5 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ŞAKA SANDIM

Olayın ardından konuşan Market Sahibi Hasan Özkaya, " Ben ne olduğunu anlamadım. Ellerinde av tüfekleriyle iş yerine girince ilk baş şaka olduğunu sanarak tepki vermedim. Olayın daha sonra gerçek soygun olduğunu anlayınca ellerimi havaya kaldırıp ne istiyorsanız alın dedim. Yakalanıp tutuklanmışlar, davamın sonuna kadar arkadasındayım" dedi.

5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: şaka sandım

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: Şaka sandım
Van'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Van'ı etkileyen deprem açıklaması: Birçok ev virane hale dönmüş Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:11:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: şaka sandım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]