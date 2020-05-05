5 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 5 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

5 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok özledim"Trabzon'da çalışmalarımı sürdürüyorum, fiziksel olarak iyi durumdayım""Fransa Ligi'nin iptali sürpriz oldu""Kulübümle maddi konuları konuşmadık""EURO 2020'nin ertelenmesi takımımız için çok iyi oldu"FUTBOLDA SEZONUN KADERİ BELLİ OLUYOR15.

5 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi, System.String[]

Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok özledim

"Trabzon'da çalışmalarımı sürdürüyorum, fiziksel olarak iyi durumdayım"

"Fransa Ligi'nin iptali sürpriz oldu"

"Kulübümle maddi konuları konuşmadık"

"EURO 2020'nin ertelenmesi takımımız için çok iyi oldu"

FUTBOLDA SEZONUN KADERİ BELLİ OLUYOR

15.00 Koronavirüs nedeniyle ara verilen futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun kaderi, bugün yapılacak toplantıda belirlenecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) birlikte bir toplantı gerçekleştirecek.

- TAKIMLARIN SOSYAL MESAFELİ ANTRENMANLARI DEVAM EDİYOR

TRABZONSPOR

Bordo mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde mesafeyi koruyarak saha çalışmalarına devam edecek. Sörloth, karantina süreci nedeniyle antrenmana katılamayacak.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertli futbolcular, 4'lü gruplar halinde saha çalışmalarına devam edecek.

ALANYASPOR

Turuncu yeşilli takım çalışmalarına gruplar halinde devam edecek.

BAŞAKŞEHİR

Antrenman programı yapmak için Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve TFF arasındaki görüşmenin kararı bekleniyor.

GALATASARAY

Antrenman programı yapmak için Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve TFF arasındaki görüşmenin kararı bekleniyor. Liglere devam edilirse sarı kırmızılı takım 11 Mayıs Pazartesi antrenmanlara başlayacak.

GÖZTEPE

İzmir ekibi çalışmalarına sosyal mesafeyi koruyarak devam ediyor.

DENİZLİSPOR

Ege ekibi çalışmalarına sosyal mesafeyi koruyarak devam ediyor.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

11 Mayıs'ta antrenmanlara başlanacak.


Yusuf Yazıcı, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:45 Kaynak: DHA

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