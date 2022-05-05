5 Mayıs'ta dolar 14,84 seviyelerinde alıcı buluyor - Son Dakika
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5 Mayıs'ta dolar 14,84 seviyelerinde alıcı buluyor

05.05.2022 11:24

5 Mayıs Perşembe günü güne yükselişle başlayan dolar, 14,84 seviyelerinden alıcı görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 15,7220'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 18,6080'den işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 14,7392 liradan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 14.8390 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLINDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 15,7220'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 18,6080'den satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,9 düşüşle 102,6'ya gerilemesinin ardından yeni günde yüzde 0,2 artışla 102,8 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,0590 seviyesinden işlem görüyor.

FED KARARI SONRASI ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararının ardından diğer para birimleri karşısında değer kaybeden doların, yeni günde kayıplarını kısmen telafi ettiğini söyledi. Öte yandan yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık 69,97 arttı. Nisanda imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 49,2'ye geriledi. Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, Rusya- Ukrayna savaşındaki haber akışının da döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

YORUMLAR
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Dolar/TL 14,84 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 14,84 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 14,89 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 14,89 seviyelerinde işlem görüyor

Merkez Bankası, Sterlin, dolar, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 5 Mayıs'ta dolar 14,84 seviyelerinde alıcı buluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 Mayıs'ta dolar 14,84 seviyelerinde alıcı buluyor - Son Dakika
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