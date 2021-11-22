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5. Mersin Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda Kazananlar Ödüllerini Aldı - Son Dakika

5. Mersin Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda Kazananlar Ödüllerini Aldı

22.11.2021 09:45
5. Mersin Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda Kazananlar Ödüllerini Aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde "Hamleyi Yap Ödülleri Kap! " sloganı ile bu yıl 5'incisi düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın kazananları belli oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde "Hamleyi Yap Ödülleri Kap! " sloganı ile bu yıl 5'incisi düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın kazananları belli oldu.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan ödül törenine Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve yarışmacılar katıldı.

2 kategori ve 5 klasmanda 41 sporcu ödüllendirildi

A ve B olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen turnuvaya uluslararası düzeyde 62 ünvanlı sporcu, toplamda ise 13 ülkeden 486 sporcu katıldı. Her kategoride ilk 10'a giren sporcuların dışında En İyi Türk Sporcu, 50 Yaş Üstü En İyi Sporcu, En İyi Yerel Sporcu, En iyi Yerel Kadın Sporcular, En İyi Kadın Sporcu klasmanlarında 41 sporcu ödül aldı.

"Bu organizasyonu çok önemsiyorum"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, pandemi nedeniyle birçok etkinliğin yapılamadığını, sporun da pandemiden etkilenen alanlardan biri olduğunu dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere ve katılan sporculara teşekkür etti. Gökbel, "Spor ve sanatta Mersin Büyükşehir Belediyesi yol kat etmeye devam ediyor. Ben bu organizasyonu çok önemsiyorum. Bu turnuvaya katılan tüm sporcularımızı kutluyorum, teşekkür ediyorum. 6'ncısında da inşallah daha iyi şartlarda, pandemiden kurtulmuş bir dünya olarak, Mersin olarak, Türkiye olarak daha iyi bir organizasyon yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Sloganla örtüşen bir turnuva oldu"

"Hamleni Yap Ödülleri Kap" sloganı ile örtüşen bir turnuva olduğunu ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Sloganıyla da gerçek anlamda örtüşen, son derece güzel, nezih, hepimizin özlediği, yüz yüze bir turnuva oldu. Pandeminin hala devam ettiği şu günlerde yüz yüze turnuvaları yapmak oldukça kıymetli. Sizlerin ne kadar özlediğini gerek buraya katılan ülke ve il sayılarıyla, gerekse buradaki heyecanınızı gördüğümüzde anladık. Böyle bir turnuvanın organize edilmesinden dolayı hepimiz çok mutlu olduk" diye konuştu.

"Bu turnuvada yarışarak IM normu alan iki sporcumuz var"

Başarılı bir turnuva geçirdiklerini belirten Tulay, turnuvada iki sporcunun da International Master (IM) normu aldığını söyledi. Tulay, "13 ülkeden, 51 ilden 486 sporcu katıldı. Son derece başarılı geçti dedim çünkü aynı zamanda bu turnuvada yarışarak IM normu alan iki sporcumuz var. Ben katılan tüm sporcuları ve norm alan sporcuları ayrıca kutluyorum. Mersin Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Diliyoruz ve umuyoruz ki 6'ncısını önümüzdeki yıl sağlık koşullarının daha iyi olduğu bir ortamda tekrar hayata geçiririz" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 22. 11. 2021 09: 07: 08

5. Mersin Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda Kazananlar Ödüllerini Aldı
5. Mersin Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda Kazananlar Ödüllerini Aldı
5. Mersin Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda Kazananlar Ödüllerini Aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Satranç Turnuvası, Mersin, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 5. Mersin Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda Kazananlar Ödüllerini Aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5. Mersin Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda Kazananlar Ödüllerini Aldı - Son Dakika
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