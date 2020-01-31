5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmek isteyen yaşlı adama araç çarptı - Son Dakika

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Alemdar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışan Bayraktar Alemdar'a (87) hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Alemdar, tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Uyanık komşunun fatura ödememek için yaptığı "elektrik oyunu" bilirkişi raporuyla deşifre oldu