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5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR - Son Dakika

5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR

18.01.2022 09:42

MUŞ'ta, çığ tehlikesi ve yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu'nda, zorlu kar temizleme mesaisi sürüyor.

MUŞ'ta, çığ tehlikesi ve yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu'nda, zorlu kar temizleme mesaisi sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri 1 kilometrelik yolu, 1,5 saatlik çalışma sonucunda ulaşıma açabiliyor.

Kentte 4 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu, yeniden ulaşıma kapandı. Çığ oluşma riskinin bulunduğu yolda, tipi ve fırtına nedeniyle yer yer kar kalınlığı 5 metreye ulaştı. Vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi için harekete geçen il özel idaresi ekipleri, Üçevler Grup Köy Yolu'nda kar temizleme çalışması başlattı. Zaman zaman tipi ve fırtınanın çalışmaları zorlaştırdığı yolda ekipler, çığ tehlikesi korkusu altında adım adım ilerliyor. Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yolda, temizleme çalışması sonrasında adeta kardan tüneller oluşuyor. Özellikle kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu kısımlarda ilerlemekte zorlanan ekipler, 1 kilometrelik yolu 1,5 saatte ulaşıma açabiliyor.

'ÇIĞ TEHLİKESİ EKİPLERİ ZORLUYOR'

Çığ oluşma riski altında korkulu bir şekilde çalışma yürüttüklerini anlatan İl Özel İdaresi ekip şefi Hakan Çolak, '10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda, fırtına ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığı 5 ile 6 metreyi bulmaktadır. Çığ oluşma tehlikesi sebebiyle, 1 kilometrelik yolu 1,5 saatte ancak gidebiliyoruz. 724 esasına göre çalışmaktayız ancak çığ tehlikesi korkusundan ekipler zorlanmaktadır diye konuştu.

İş Makinesi Operatörü Metin Karakaya ise 'İl Özel İdaresi ekipleri olarak Üçevler Grup Köy Yolu'nda karla mücadele çalışmamızı yürütüyoruz. Burada yaklaşık 5-6 metre kar kalınlığı olan yerlerimiz var. Çığ tehlikesinden dolayı yolları güçlükle açabiliyoruz dedi.

5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR
5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR
5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR

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Fırtına, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR - Son Dakika
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