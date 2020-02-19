5 metre karda zorlu çalışma - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 5 metre karda zorlu çalışma - Son Dakika

5 metre karda zorlu çalışma

7 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkale Şube Şefliği ekipleri, yer yer 5 metreyi bulan ve çığ tehlikesinin yaşandığı yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkale Şube Şefliği ekipleri, yer yer 5 metreyi bulan ve çığ tehlikesinin yaşandığı yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Van ve ilçelerinde şubat ayında etkili olan yoğun olan kar yağışının hemen ardından ilçedeki birçok kırsal mahalle yolunu ulaşıma açan Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkale Şube Şefliği ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri 24 saat aralıksız çalışıyor. İklim koşullarının ağır olduğu bölgede zaman zaman yollara çığların düşmesi nedeniyle zor anlar yaşayan belediye ekipleri, iş makinelerinin boyunu geçen karla kapları yolları tek tek açıyor. 5 günü aşkın süre sonrasında 1 mahalle ve 8 mezra ulaşımının sağlandığı yolu ulaşıma açan ekipler, vatandaşlardan da büyük takdir topluyor.


Bölgede zorlu şartlara rağmen hizmet aldıklarını belirten Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, "7/24 bize hizmet veren ekiplere teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımız ve kaymakamımızın katkılarıyla bu yıl Başkale'de amansız bir karla mücadele veriliyor. Yollarda çığ tehlikelerine rağmen karla mücadele veriyorlar. Yollarda yer yer 5 metre kar var. Bazı yerlerde çığ var. Bu çığlar 20 metreyi buluyor" dedi.


Karla mücadelede ekmek peynir molası


Esenyamaç grup yolunda günlerdir hummalı şekilde yürütülen karla mücadele çalışmalarına eşlik eden Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz ve vatandaşlar, 6 saat çalışmanın ardından yemek molası veren ekiplere çay, ekmek, peynir ve helva ikram etti. Kepçe operatörü Ahmet Dündar da, zorlu bir mücadele verdiklerin belirterek, "Bu yola çığ düşmüş. Köylerdeki vatandaşlara ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah razı olsun, köylüler de aç kalmamamız için bize ekmek peynir ve helva veriyorlar. 5 saattir çalışıyorum. 7 saat çalışmam gerekiyor. Çığ da gelmiş, baya kar var yolda. Kimse mağdur olmasın diye çalışıyoruz" diye konuştu. - VAN

Başkale, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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