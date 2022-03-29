5 metre yükseklikten dereye düştü - Son Dakika
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5 metre yükseklikten dereye düştü

29.03.2022 00:57
5 metre yükseklikten dereye düştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde aracını park ettikten sonra dengesini kaybeden genç kız, yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düştü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde aracını park ettikten sonra dengesini kaybeden genç kız, yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düştü.

Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi eski Minibüs Garajı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski minibüs garajındaki boş arsaya aracını park ettikten sonra aracından inen A.A., bir anda dengesini kaybederek Tabakhane Deresi'ne düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen genç kızı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, dereye inerek genç kızı merdiven yardımıyla kurtardı. Genç kızı teslim alan sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

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İtfaiye, Minibüs, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 metre yükseklikten dereye düştü - Son Dakika


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