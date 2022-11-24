Öğretmenlerin kutlama kahvaltısı kazayla bitti! Otomobil iki duvar arasına sıkıştı - Son Dakika
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Öğretmenlerin kutlama kahvaltısı kazayla bitti! Otomobil iki duvar arasına sıkıştı

24.11.2022 13:16

Kayseri'nin Talas ilçesinde Öğretmenler Günü'nü kutlamak için buluşan 2 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil korkulukları yıkıp 5 metre yükseklikten düştü. İstinat duvarı ile cami duvarı arasına sıkışan otomobildeki öğretmenler ile 1 kız çocuğu yaralı kurtuldu.

Kaza saat 11.00 sıralarında Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Öğretmen Melek Özdemir, meslektaşı Feraye Akgül ve kızı Damla Akgül ile 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir restoranda kahvaltı yaptıktan sonra otomobille okula gitmek için yola çıktı.

OTOMOBİL SIKIŞIP KALDI

Özdemir'in kontrolünden çıkan araç, korkulukları yıkıp 5 metre yükseklikten düştü. Otomobil, istinat duvarı ile Yaman Dede Camii'nin duvarının arasına sıkıştı.

YARALI OLARAK KURTARILDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte olay yerinden fotoğraflar;

Öğretmenlerin kutlama kahvaltısı, kabusla sonuçlandı! Dönüş yolunda 5 metreden düşen otomobil, 2 duvar arasına sıkıştı
Öğretmenlerin kutlama kahvaltısı, kabusla sonuçlandı! Dönüş yolunda 5 metreden düşen otomobil, 2 duvar arasına sıkıştı
Öğretmenlerin kutlama kahvaltısı, kabusla sonuçlandı! Dönüş yolunda 5 metreden düşen otomobil, 2 duvar arasına sıkıştı
Kaynak: DHA
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Öğretmenler Günü, Talas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenlerin kutlama kahvaltısı kazayla bitti! Otomobil iki duvar arasına sıkıştı - Son Dakika

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